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«Горьковка» приглашает пермяков на выставку пейзажей и рождественскую встречу

12.45 Пятница, 23 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В пермской краевой библиотеке им. Горького открылась выставка Арт-студии «Кама», а в воскресенье состоится литературно-музыкальная встреча «Рождественское чудо».

Выставка «Пермь творческая» (12+) представляет пейзажи, созданные участниками творческого объединения «Арт-студия Кама». Это группа из 11 непрофессиональных художников, работающих педагогами, дизайнерами, менеджерами, строителями. Их объединяет Николай Глущенко, член пермского отделения Союза художников России. «Выставка - это признание любви к родному городу и русской природе. Разнообразные мотивы говорят о наблюдательности авторов, преклонении перед натурой, которую художники изучают, работая на пленере. На выставке представлены городские и природные пейзажи. Эпиграфом данной выставки могут послужить поэтические строки: «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво»», - рассказали организаторы. Экспозиция работает по 15 февраля 2023 г.

Арт-фойе (2 этаж, левое крыло), для справок: 238 35 37.

25 декабря в 12:00 состоится литературно-музыкальная встреча «Рождественское чудо» (6+).

В программе рождественская музыка, песни, книжная выставка, интерактивные задания и игры. Встреча пройдет на русском и немецком языках. Запланирован конкурс чтецов. Организаторы, сотрудники Немецкого читального зала, предлагают выбрать самое красивое стихотворение на тему Рождества или зимы. Они приглашают всех желающих и будут рады, если кто-то решит украсить праздник игрой на музыкальном инструменте. Заявки на конкурс стихов принимают на электронную почту deutscherlesesaal-perm@yandex.ru.

Конференц-зал (левое крыло, 2 этаж), для справок: 236 24 10.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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