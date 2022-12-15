После возбуждения уголовного дела в отношении директора пермская организация рассчиталась с полумиллионным долгом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании заработной платы с ООО НПП «ВИУС». За организацией по разработке и изготовлению специализированных многокоординатных намоточных станков числилось не исполненное финансовое обязательство перед работником на сумму порядка 500 тыс. рублей.Генеральный директор ООО НПП «ВИУС» неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, однако никаких мер к погашению долгов организации не предпринимал. Так как предусмотренные действующим законодательством способы понуждения должника к исполнению требований исполнительных документов не оказали на него должного воздействия, дознавателем службы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ.В ходе предварительного расследования, получив статус подозреваемого, руководитель юридического лица нашел возможность рассчитаться с взыскателем.