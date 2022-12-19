Возрастное ограничение 18+

В Пермском районе задержан водитель с поддельным удостоверением

13.16 Четверг, 22 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Перми. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, пермяка обвиняют в совершении преступления по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Вблизи села Лобаново госавтоинспекторы остановили Volkswagen Polo для проверки документов. Водитель показал водительское удостоверение, оформленное на его имя. Инспектор дорожно-патрульной службы при визуальном осмотре выявил видимые признаки подделки удостоверения. При проверке по ведомственным базам оказалось, что документ с такими серией и номером оформлен на другого человека.

Водитель признался, что это удостоверение поддельное и куплено в 2019 году через интернет. Он не обучался вождению в специализированных школах и не получал водительское удостоверение.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Глава СКР взял под контроль дело о гибели подростка в Екатеринбурге
19 декабря 2022
Свердловчанина обвиняют в убийстве дочери сожительницы
20 декабря 2022
На трассе в Ирбитском районе произошла смертельная авария
17 декабря 2022
Три человека погибли в ДТП на свердловской трассе
20 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:16 В Пермском районе задержан водитель с поддельным удостоверением
12:57 Разработка Пермского Политеха поможет перенести производство лекарств с земли в малый космос
13:03 Ученые Пермского Политеха нашли еще один способ избежать ДТП в зимний период
12:28 Зимними вечерами пермяков ждут в «Горьковке»
13:04 Пермская филармония приглашает на концерт Камерного оркестра Академии им. Гнесиных
12:51 Разработка ученых Пермского Политеха поможет выращивать кожу
10:14 Прикамский предприниматель оплатил задолженность по налогам после ареста имущества
13:04 Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу газотурбинных двигателей
12:49 Романовы в Перми и новогодние маршруты: встречи в «Горьковке»
10:11 Пермская мебельная фабрика с помощью судебных приставов пытается ликвидировать задолженность перед бюджетом
12:53 Бесплатно получить в собственность можно несколько земельных участков под гаражами
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит производить эффективные промышленные фильтры из керамики
09:49 Благодаря прикамским судебным приставам крупная московская компания смогла вернуть свои средства
14:12 Сельхозземли будут использоваться эффективнее
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит безопасно транспортировать попутный нефтяной газ
12:45 Стали известны Центры культуры Пермского края 2023 года
11:00 Прикамец лишился иномарки из-за многомиллионного долга
11:59 В 2022 году в Пермском крае комплексные кадастровые работы охватили территорию в 5300 га
11:54 Ученые Пермского Политеха нашли применение отходам торфяных месторождений
09:54 Судебные приставы разыскали и привлекли к ответственности нерадивого отца
13:54 В Пермском крае задержан подозреваемый в хищении шоколадок
Все новости
15:09 Минпросвещения заявило о росте случаев сексуального насилия в отношении детей в России на 44%
14:31 Большинство россиян планируют отметить Новый год дома
14:00 В Красногорске под рухнувшим с крыши снегом погиб 13-летний подросток
13:32 Должность главы Чувашии может стать бессрочной
18:59 МВД Казахстана: в сентябре в страну прибыли 406 000 россиян, большая часть — с 21-го по 30-е число
17:52 Шойгу предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет
17:33 Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны, главные тезисы
17:04 Президент Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
16:10 Мэр Москвы Собянин высказался о митингах в столице
15:32 СК: житель Красноярска получил два года условно за наезд на тележурналиста
14:15 Матвиенко: никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет
13:33 В Северную Осетию привезут почти 7 тысяч ёлок из регионов, больше всего — из Ульяновской области
12:47 Региональных и местных депутатов освободят от ежегодной подачи деклараций о доходах
10:41 Бывший зампред правительства Камчатки получил 5 лет строгого режима по делу о взятке
17:46 При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, еще один ранен
17:19 Глава Чувашии подтвердил взрыв газа в Вурнарском районе
16:45 МЧС: в Чувашии крупный пожар из-за утечки на газопроводе в Вурнарском районе
16:39 Роскачество: в 89% игрушек Хаги Ваги обнаружена опасная концентрация фенола
15:27 В России назвали самые пьющие и самые «трезвые» регионы
14:46 Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино
14:00 Галерист Марат Гельман* объявлен в розыск по уголовной статье
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK