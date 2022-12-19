В Пермском районе задержан водитель с поддельным удостоверением

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Перми. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, пермяка обвиняют в совершении преступления по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».Вблизи села Лобаново госавтоинспекторы остановили Volkswagen Polo для проверки документов. Водитель показал водительское удостоверение, оформленное на его имя. Инспектор дорожно-патрульной службы при визуальном осмотре выявил видимые признаки подделки удостоверения. При проверке по ведомственным базам оказалось, что документ с такими серией и номером оформлен на другого человека.Водитель признался, что это удостоверение поддельное и куплено в 2019 году через интернет. Он не обучался вождению в специализированных школах и не получал водительское удостоверение.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до года.