Ученые Пермского Политеха нашли еще один способ избежать ДТП в зимний период

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Большинство водителей понимают, как зимой меняется ситуация на дорогах. На них накапливается снег, который со временем преобразуется в лед. В результате этого передвижение автотранспортных средств не только затруднительно, но и очень опасно, так как повышается вероятность создания аварийно-опасных ситуаций. Практика использования соли и специальных химических реагентов не оправдывает себя, потому что это не всегда эффективно, финансово выгодно, и порой вредно для экологии. Ученые Пермского Политеха предложили в качестве борьбы со снежным покровом и образованием ледяного наката использовать технологию строительства автомобильных дорог с подогревающими слоями.Исследование опубликовано в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года.По словам политехников, в сравнении с другими уже существующими методами устранения гололеда на автомобильных дорогах подогрев является по-настоящему эффективным с точки зрения экологии, экономики и срока службы дорог.— Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна. Во время строительства его достаточно просто размотать из рулона и уложить. При этом система подсоединена и к метеослужбе, с тем чтобы быстро среагировать при выпадении осадков, потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора, — сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Кирилл Тюрюханов.— Выпавший снег не копится, а мгновенно тает, такие изменения в дорожной одежде существенно облегчают жизнь водителям, пешеходам. Данная технология имеет лишь один минус — это высокая стоимость, но при этом дороги имеют больший срок службы, ведь периодическое промерзание и оттаивание в течение холодного сезона приводит к образованию трещин и выбоин на традиционных асфальтобетонных покрытиях. Кроме того, будет значительная экономия на уборке улиц: это топливо для дорожной техники, зарплаты коммунальщикам и специальные смеси для посыпки дорог, — поделилась студентка строительного факультета ПНИПУ Екатерина Соколова.Благодаря теплому слою при строительстве дороги на дорогах уменьшится количество аварийных ситуаций, в городах станет лучше ситуация с пробками, потому что в некоторых случаях они создаются из-за снегоуборочных машин.