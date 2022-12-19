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Ученые Пермского Политеха нашли еще один способ избежать ДТП в зимний период

13.03 Среда, 21 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Большинство водителей понимают, как зимой меняется ситуация на дорогах. На них накапливается снег, который со временем преобразуется в лед. В результате этого передвижение автотранспортных средств не только затруднительно, но и очень опасно, так как повышается вероятность создания аварийно-опасных ситуаций. Практика использования соли и специальных химических реагентов не оправдывает себя, потому что это не всегда эффективно, финансово выгодно, и порой вредно для экологии. Ученые Пермского Политеха предложили в качестве борьбы со снежным покровом и образованием ледяного наката использовать технологию строительства автомобильных дорог с подогревающими слоями.

Исследование опубликовано в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года.

По словам политехников, в сравнении с другими уже существующими методами устранения гололеда на автомобильных дорогах подогрев является по-настоящему эффективным с точки зрения экологии, экономики и срока службы дорог.

— Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна. Во время строительства его достаточно просто размотать из рулона и уложить. При этом система подсоединена и к метеослужбе, с тем чтобы быстро среагировать при выпадении осадков, потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора, — сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Кирилл Тюрюханов.

— Выпавший снег не копится, а мгновенно тает, такие изменения в дорожной одежде существенно облегчают жизнь водителям, пешеходам. Данная технология имеет лишь один минус — это высокая стоимость, но при этом дороги имеют больший срок службы, ведь периодическое промерзание и оттаивание в течение холодного сезона приводит к образованию трещин и выбоин на традиционных асфальтобетонных покрытиях. Кроме того, будет значительная экономия на уборке улиц: это топливо для дорожной техники, зарплаты коммунальщикам и специальные смеси для посыпки дорог, — поделилась студентка строительного факультета ПНИПУ Екатерина Соколова.

Благодаря теплому слою при строительстве дороги на дорогах уменьшится количество аварийных ситуаций, в городах станет лучше ситуация с пробками, потому что в некоторых случаях они создаются из-за снегоуборочных машин.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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