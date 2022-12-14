Возрастное ограничение 18+

Зимними вечерами пермяков ждут в «Горьковке»

12.28 Среда, 21 декабря 2022
Пермский край: новости дня
21 и 22 декабря пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на концерт, спектакль и встречи познавательных клубов. Вход всюду абсолютно свободный!

21 декабря в 18:30 встреча клуба любителей истории архитектуры (12+). Пермский архитектор и реставратор Геннадий Воженников расскажет о лабазах вблизи бывшего «Речного вокзала» у станции Пермь I. На заседании будут представлены авторские снимки зданий в историческом и современном виде.

Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), для справок: +7 (342) 238-35-29.

21 декабря в 19:00 концерт татарской песни и танца (6+). Детская студия татарского танца «Гузяльки» и Народный ансамбль татарского танца «Гузел Чулман» приглашают на зимний отчетный концерт «Энҗе бөртекләре» («Жемчужная россыпь»). В программе концерта татарские песни и танцы, беседа о региональных особенностях татар России.

Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), для справок: +7 (342) 236 01 89.

22 декабря в 18:00 встреча клуба «Человек и мир» (16+). На этих встречах собираются самодеятельные авторы: прозаики, поэты, барды. Читают и обсуждают свои произведения, участвуют в литературных конкурсах, издают свой альманах. Тема заседания – «Новогодний пирог». Гости будут читать свои произведения, посвященные новогодней и рождественской тематике.

Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для справок +7 (342) 236-22-82.

22 декабря в 18:30 встреча клуба городов-побратимов Перми (12+). Тема «Зимняя сказка Дуйсбурга». Посетители клуба узнают о рождественских традициях празднования в Германии, проведения рождественских базаров, увидят презентацию с фотографиями рождественского Дуйсбурга.

Немецкий читальный зал (2 этаж, левое крыло), для справок: +7(342) 236-24-10.

22 декабря в 19:00 спектакль «Волшебное зеркало» (16+). Сказка в стихах для взрослых по одноименному произведению пермского поэта и драматурга Олега Левина. В спектакле заняты артисты театра-артели «Два Берега», режиссер спектакля Алексей Дерягин.

Музыкальный отдел (3 этаж, левое крыло), для справок: +7 (342) 236-01-89.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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