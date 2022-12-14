Пермская филармония приглашает на концерт Камерного оркестра Академии им. Гнесиных

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках IX Международного Рождественского фестиваля и проекта «Великое искусство Гнесинцев» в Пермской филармонии с концертной программой «Звуковые перекрестки эпох» впервые выступит Камерный оркестр Российской академии музыки им. Гнесиных (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств, профессор Владимир Зива). За дирижерским пультом – лауреат премии Геннадия Рождественского I степени Андрей Рейн. Солисты — лауреаты международных конкурсов: Анастасия Черток (орган, Москва) и Кристина Эшба (сопрано, Абхазия).Концерт пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при содействии Ассоциации выпускников Академии музыки имени Гнесиных.В программу концерта, наряду с музыкой величайших мастеров эпохи барокко – Баха, Генделя и Вивальди, включены сочинения нашего выдающегося современника – Родиона Щедрина.С 2012 года Камерный оркестр Российской академии музыки им. Гнесиных возглавляют художественный руководитель Владимир Зива и главный дирижер Андрей Рейн. Оркестром были исполнены концертные программы, охватывающие музыку четырех столетий. На Международном фестивале «Музыкальные академии Европы» (Варшава, 2013) коллектив был признан лучшим и удостоен Приза зрительских симпатий. Камерный оркестр - постоянный участник международных музыкальных фестивалей - является обладателем I премии на Международном конкурсе «Кленовый лист» (Торонто, Канада, 2021). В составе оркестра – наиболее одаренные студенты, среди которых лауреаты национальных и международных конкурсов. Энергия, энтузиазм, страсть к музицированию, глубокая образованность и высокая исполнительская культура – таковы отличительные черты этого замечательного коллектива.В первом отделении будут представлены произведения эпохи барокко. Прозвучит духовное сочинение Иоганна Себастьяна Баха – Sinfonia (симфония) из Кантаты Wir mussen durch viel trubsal (Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие), BWV 146. Бах начинает эту кантату не с впечатляющего хора или арии, а с мощного инструментального звучания – с симфонии. Это самая большая и внушительная симфония, которую Бах когда-либо представлял в качестве введения к кантате. В её основе суровая энергичная мелодия жгучей красоты.Инструментальную музыку барокко сменят прекрасные, возвышенные и виртуозные арии Антонио Вивальди – автора не только всем известных концертов «Времена года», но и выдающегося оперного композитора. Concerti grossi («большие концерты») — вершина инструментального творчества Георга Фридриха Генделя. В Кончерто-гроссо солирует не один, а несколько разных концертирующих инструментов или группа однородных инструментов. Наибольшую популярность приобрели двенадцать concerti grossi соч. 6. В этих концертах неисчерпаемы фантазия и изобретательность: вдохновенные лирические образы свободно сплетаются и чередуются с возвышенной патетикой; героика и помпезность - с искрящимся весельем; а тонкий юмор - с танцевальными образами. Прозвучит Concerti grossi ре минор, соч. 6, № 10.Второе отделение программы посвящено крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому 16 декабря этого года исполнилось 90 лет. В списке его сочинений - музыка к кинофильмам, оперы, балеты, симфонические опусы и духовные произведения. На концерте прозвучат его камерные сочинения.Камерная сюита для ансамбля скрипачей, арфы, аккордеона и двух контрабасов написана Щедриным в 1961 году для ансамбля скрипачей Большого театра. Работая над сюитой, автор стремился создать музыку, равно интересную как профессионалам, так и самым широким кругам слушателей. Все пять частей сюиты последовательно контрастируют друг с другом по жанру, тематике и инструментовке. Торжественная напевность крайних частей противостоит тревожной таинственности второй, светлой лирике третьей и яркому динамизму четвертой. При этом все части образуют весьма стройное целое.Завершит концертную программу музыка для струнного оркестра под названием «Российские фотографии». Щедрин написал это трагическое произведение, вызванное тревогой и болью о России, в 1994 году и посвятил оркестру «Виртуозы Москвы» под управлением В. Спивакова. «Российские фотографии» – это четыре картины русской жизни в разное время: «Старинный город Алексин», «Тараканы по Москве», «Сталин-коктейль», «Вечерний звон».Начало 22 декабря в 19.00, Органный концертный зал, 6+.