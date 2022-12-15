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Прикамский предприниматель оплатил задолженность по налогам после ареста имущества

10.14 Вторник, 20 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Индивидуальный предприниматель из Карагайского района приложил все усилия, чтобы погасить многотысячную задолженность. На кону стояло транспортное средство, необходимое для осуществления лесозаготовительной деятельности.

Мужчина не успел в положенный срок перечислить налоговые взносы на сумму более 230 тыс. рублей. Эта задолженность послужила основанием для возбуждения исполнительного производства.

Судебные приставы по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю приняли решение подвергнуть имущество нерасторопного гражданина аресту. В ходе мер принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста на седельный тягач МАЗ-5440. Грузовик отправился на спецстоянку, а его владелец в отделение ведомства.

Мужчина в максимально короткий срок изыскал необходимую сумму для погашения долга и перечислил ее на депозитный счет подразделения Службы. Свою оперативность должник объяснил тем, что отсутствие автотранспорта может привести к простою на производстве. Имущество гражданина было отозвано с оценки. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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