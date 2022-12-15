Прикамский предприниматель оплатил задолженность по налогам после ареста имущества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Индивидуальный предприниматель из Карагайского района приложил все усилия, чтобы погасить многотысячную задолженность. На кону стояло транспортное средство, необходимое для осуществления лесозаготовительной деятельности.Мужчина не успел в положенный срок перечислить налоговые взносы на сумму более 230 тыс. рублей. Эта задолженность послужила основанием для возбуждения исполнительного производства.Судебные приставы по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю приняли решение подвергнуть имущество нерасторопного гражданина аресту. В ходе мер принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста на седельный тягач МАЗ-5440. Грузовик отправился на спецстоянку, а его владелец в отделение ведомства.Мужчина в максимально короткий срок изыскал необходимую сумму для погашения долга и перечислил ее на депозитный счет подразделения Службы. Свою оперативность должник объяснил тем, что отсутствие автотранспорта может привести к простою на производстве. Имущество гражданина было отозвано с оценки. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.