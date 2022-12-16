Романовы в Перми и новогодние маршруты: встречи в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека Горького приглашает на лекцию краеведа Миланы Федоровой и встречу Клуба на английском языке.19 декабря в 18:00 состоится лекция Миланы Фёдоровой «Романовы в Перми» (16+). В рамках проекта «Открытая Пермь». Краевед расскажет о приездах в Пермь представителей Императорского дома Романовых, и как это повлияло на развитие нашего города. Почему больница называлась Александровской, женская гимназия - Мариинской, а реальное училище – Алексеевским и многое другое. К этой встрече библиотекари «Горьковки» подготовили книжную выставку по истории царской фамилии и связи ее с Пермским краем. Вход свободный.Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), для справок: +7 (342) 236 17 78.20 декабря в 19:00 начнется встреча Клуба на английском языке (12+). Тема «Лучшие новогодние маршруты». Речь пойдет о местах и территориях в мире, которые привлекают туристов на зимние праздники. Участники изучат статистику одной из известных транспортных компаний, попробуют разобраться в предпочтениях туристов, придумают вариант маршрута по нашему городу. Свои истории об интересных новогодних маршрутах расскажут ученики пермского лицея № 8. Модератор Екатерина Петрова, язык встречи – английский. Приглашаются школьники и все желающие.Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), для справок: +7 (342) 238 35 37.