Пермская мебельная фабрика с помощью судебных приставов пытается ликвидировать задолженность перед бюджетом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Более 55 млн рублей задолженности по налогам взыскивают судебные приставы с пермской мебельной фабрики. Благодаря мерам принудительного исполнения и содействию организации-должника в бюджет уже перечислена большая часть долга.Сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «ПК «ДЭМИ» многомиллионной налоговой задолженности находится на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.Ранее в целях принудительного взыскания долга сотрудниками ведомства был наложен арест на автомобиль Toyota Camry 2019 г.в. и токарный станок. По оценке специалиста общая стоимость арестованного имущества составила 12 млн рублей. В настоящее время транспортное средство и производственное оборудование проходят процедуру принудительной реализации.Кроме этого, должником принимаются самостоятельные меры по погашению задолженности. Так, за прошлую неделю им в добровольном порядке было перечислено в бюджет 2 млн 800 тыс рублей. На сегодняшний день остаток долга по налогам составляет чуть более 6,5 млн рублей, по исполнительскому сбору — 3 млн 200 тысяч рублей. Продажа арестованного имущества позволит компании полностью исполнить все финансовые обязательства, при этом ООО еще может сохранить его, оперативно перечислив всю оставшуюся сумму задолженности.