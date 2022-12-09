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Бесплатно получить в собственность можно несколько земельных участков под гаражами

12.53 Пятница, 16 декабря 2022
Пермский край: новости дня
С начала действия «гаражной амнистии» в Прикамье зарегистрировано и поставлено на кадастровый учет около 4,5 тысячи объектов - гаражей и земельных участков. За это время выработана единообразная практика применения закона на территории всех муниципалитетов края.

Управление Росреестра по Пермскому краю отвечает на вопрос о «гаражной амнистии», который волнует многих граждан.

Восемь лет назад муниципалитет выделил многодетной семье земельный участок для постройки гаража. Могут ли пермяки сейчас воспользоваться «гаражной амнистией» и оформить гараж и земельный участок под ним в собственность бесплатно?

Напомним, что «гаражной амнистией» можно воспользоваться, если гараж и участок соответствуют следующим критериям:

Гараж возведен до 30.12.2004 и является капитальным.

Гараж расположен на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности.

Земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину какой-либо организацией либо выделен другим образом, а также право на использование земельного участка возникло у гражданина по другим основаниям.

Земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

«Любой владелец гаража вправе бесплатно приобрести земельный участок под гаражом в собственность, если гараж отвечает этим требованиям, у гражданина есть необходимые документы и земельный участок не ограничен в обороте, - комментирует заместитель руководителя Управления Светлана Ильиных. - Закон о «гаражной амнистии» не устанавливает однократность бесплатного предоставления в собственность занимаемых гаражами земельных участков и не ограничивает граждан в возможности приобретения таких участков, если раньше им уже предоставлялся бесплатно в собственность какой-то другой земельный участок».

«Чтобы оформить права на гараж и занимаемый им земельный участок, жителям краевой столицы необходимо обратиться в департамент земельных отношений администрации г. Перми с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории или о предоставлении земельного участка, если такой участок уже образован и поставлен на кадастровый учет, - рассказывает и.о. заместителя главы администрации города Пермь Ольга Андрианова. - К заявлениям прилагаются документы, подтверждающие выделение и использование гаража или земельного участка под ним».

Подробнее о порядке оформления гаража и земельного участка под ним см. сайт губернатора и правительства Пермского края: https://permkrai.ru/, сайт департамента земельных отношений администрации г. Перми по адресу: https://www.gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/amnistiya/ или на странице Управления Росреестра по Пермскому краю в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/rosreestr_59.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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