Возрастное ограничение 18+

Благодаря прикамским судебным приставам крупная московская компания смогла вернуть свои средства

09.49 Пятница, 16 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Строительная компания из Октябрьского района Пермского края не выполнила условия договора субподряда перед московским партнером ООО «ПКФ Тепличные технологии». Представители заказчика обратились в суд, чтобы взыскать с компании-исполнителя необоснованное обогащение в размере боле 1 млн 190 тыс. рублей и сумму договорной неустойки за нарушение сроков работ.

Согласно решению суда, ООО «Стройтехсервис» обязано было обустроить внутриплощадочные дороги на объекте, принадлежащем столичной компании, но сотрудники организации даже не приступали к работе. Поэтому от юридического лица потребовали вернуть не только ранее перечисленный аванс, но и штраф, предусмотренный в договоре. Арбитражный суд г. Москвы признал требования истца правомерными и постановил взыскать с ответчика сумму порядка 2 млн 400 тыс. рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили руководителя юридического лица, что если тот в добровольном порядке не выплатит взыскателю положенную сумму, то меры принудительного исполнения коснутся его банковских активов и имущества. Но предприниматель не торопился добровольно исполнять решение суда. Тогда судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника. Вся сумма задолженности была списана, в том числе еще по одному исполнительному производству в отношении ООО «Стройтехсервис», находящемуся на исполнении в подразделении ведомства.

Денежные средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Суд признал «Т Плюс» виновной в загрязнении водохранилища в Свердловской области
09 декабря 2022
В Новоуральске работникам предприятия-банкрота наконец выплатили зарплату
15 декабря 2022
Екатеринбуржец взыскал с «Аэрофлота» за неиспользованные билеты более 65 тысяч рублей
13 декабря 2022
ИKEA отказалась исполнять требования более 500 работников компании в России
12 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
09:49 Благодаря прикамским судебным приставам крупная московская компания смогла вернуть свои средства
14:12 Сельхозземли будут использоваться эффективнее
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит безопасно транспортировать попутный нефтяной газ
12:45 Стали известны Центры культуры Пермского края 2023 года
11:00 Прикамец лишился иномарки из-за многомиллионного долга
11:59 В 2022 году в Пермском крае комплексные кадастровые работы охватили территорию в 5300 га
11:54 Ученые Пермского Политеха нашли применение отходам торфяных месторождений
09:54 Судебные приставы разыскали и привлекли к ответственности нерадивого отца
13:54 В Пермском крае задержан подозреваемый в хищении шоколадок
13:01 В Пермском Политехе разработали асфальт из одноразовых масок от Covid-19
12:51 В «Горьковке» пермякам расскажут о семье Строгановых и графических редакторах
10:45 С бывших чиновников, курировавших патриотическое воспитание в Пермском крае, взыскан материальный ущерб
13:23 Житель Пермского края осужден за незаконную рубку деревьев
13:06 Разработка ученых Пермского Политеха поможет достоверно оценивать прочность конструкций
12:46 «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
09:57 Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов
14:24 Росреестр Прикамья рекомендует типовые формы договоров на выполнение кадастровых работ
14:14 Разработка ученых Пермского Политеха позволит прогнозировать свойства материалов для самолетов и ракет
11:09 Ради поездки за границу бизнесмен из Прикамья оплатил задолженность по алиментам
13:00 В Росреестре Прикамья рассказали, какие средства положены на содержание ребенка, находящегося на иждивении гражданина-должника
12:56 Ученые Пермского Политеха повысили надежность вычислительных систем и их элементов
Все новости
11:00 В Хабаровском крае перевернулся автобус, погибли 8 человек
18:52 Путин анонсировал масштабную программу для борьбы с сахарным диабетом
18:28 Председатель ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
18:12 Путин заявил о снижении уровня бедности в России
16:28 Житель Красноярска получил штраф за то, что перевозил четырех маленьких детей в багажнике
15:42 В Нижневартовске родители требуют вернуть учителя, уволенного после поножовщины в школе
13:50 Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево
13:24 Во Франции на фоне беспорядков после полуфинала ЧМ погиб 14-летний подросток
12:35 Ярославский блогер оштрафован за недостаточный размер букв в иноагентской маркировке
11:25 Во Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу
10:41 На производственной площадке Ангарской нефтехимической компании крупный пожар, погибли два человека
17:31 Власти Коми не смогли спасти от закрытия Печорское речное училище, признанное «экономически нецелесообразным»
16:10 Губернатор Старовойт: в Курской области 18 тысяч человек остаются без света из-за снегопада
15:41 МВД: в Томской области грузовик столкнулся со «скорой», погибли 4 человека
14:56 В Новосибирске стоимость поездки в метро повысят до 30 рублей
14:36 В Туве на воспитательницу завели уголовное дело за жестокое обращение с двухлетним малышом
13:56 Хинштейн: бывший генерал Росгвардии подозревается в крупном мошенничестве при закупках имущества
13:12 Глава СК поручил проверить ситуацию с замерзающим селом в Бурятии
12:46 В Иркутской области из-за крупной коммунальной аварии жители остались без отопления в морозы
12:02 В Оренбургской области полицейские получили сроки за пытки задержанного
11:29 Составлен рейтинг регионов России по доступности жилья
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK