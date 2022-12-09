Благодаря прикамским судебным приставам крупная московская компания смогла вернуть свои средства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Строительная компания из Октябрьского района Пермского края не выполнила условия договора субподряда перед московским партнером ООО «ПКФ Тепличные технологии». Представители заказчика обратились в суд, чтобы взыскать с компании-исполнителя необоснованное обогащение в размере боле 1 млн 190 тыс. рублей и сумму договорной неустойки за нарушение сроков работ.Согласно решению суда, ООО «Стройтехсервис» обязано было обустроить внутриплощадочные дороги на объекте, принадлежащем столичной компании, но сотрудники организации даже не приступали к работе. Поэтому от юридического лица потребовали вернуть не только ранее перечисленный аванс, но и штраф, предусмотренный в договоре. Арбитражный суд г. Москвы признал требования истца правомерными и постановил взыскать с ответчика сумму порядка 2 млн 400 тыс. рублей.Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили руководителя юридического лица, что если тот в добровольном порядке не выплатит взыскателю положенную сумму, то меры принудительного исполнения коснутся его банковских активов и имущества. Но предприниматель не торопился добровольно исполнять решение суда. Тогда судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника. Вся сумма задолженности была списана, в том числе еще по одному исполнительному производству в отношении ООО «Стройтехсервис», находящемуся на исполнении в подразделении ведомства.Денежные средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.