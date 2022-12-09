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Благодаря прикамским судебным приставам крупная московская компания смогла вернуть свои средства
Пермский край: новости дня
Строительная компания из Октябрьского района Пермского края не выполнила условия договора субподряда перед московским партнером ООО «ПКФ Тепличные технологии». Представители заказчика обратились в суд, чтобы взыскать с компании-исполнителя необоснованное обогащение в размере боле 1 млн 190 тыс. рублей и сумму договорной неустойки за нарушение сроков работ.
Согласно решению суда, ООО «Стройтехсервис» обязано было обустроить внутриплощадочные дороги на объекте, принадлежащем столичной компании, но сотрудники организации даже не приступали к работе. Поэтому от юридического лица потребовали вернуть не только ранее перечисленный аванс, но и штраф, предусмотренный в договоре. Арбитражный суд г. Москвы признал требования истца правомерными и постановил взыскать с ответчика сумму порядка 2 млн 400 тыс. рублей.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили руководителя юридического лица, что если тот в добровольном порядке не выплатит взыскателю положенную сумму, то меры принудительного исполнения коснутся его банковских активов и имущества. Но предприниматель не торопился добровольно исполнять решение суда. Тогда судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника. Вся сумма задолженности была списана, в том числе еще по одному исполнительному производству в отношении ООО «Стройтехсервис», находящемуся на исполнении в подразделении ведомства.
Денежные средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
Согласно решению суда, ООО «Стройтехсервис» обязано было обустроить внутриплощадочные дороги на объекте, принадлежащем столичной компании, но сотрудники организации даже не приступали к работе. Поэтому от юридического лица потребовали вернуть не только ранее перечисленный аванс, но и штраф, предусмотренный в договоре. Арбитражный суд г. Москвы признал требования истца правомерными и постановил взыскать с ответчика сумму порядка 2 млн 400 тыс. рублей.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили руководителя юридического лица, что если тот в добровольном порядке не выплатит взыскателю положенную сумму, то меры принудительного исполнения коснутся его банковских активов и имущества. Но предприниматель не торопился добровольно исполнять решение суда. Тогда судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника. Вся сумма задолженности была списана, в том числе еще по одному исполнительному производству в отношении ООО «Стройтехсервис», находящемуся на исполнении в подразделении ведомства.
Денежные средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
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