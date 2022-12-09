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Сельхозземли будут использоваться эффективнее

14.12 Четверг, 15 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В России вступил в силу Федеральный закон, направленный на совершенствование процедуры изъятия неиспользуемых по назначению или используемых с нарушением требований законодательства РФ земельных участков сельскохозяйственного назначения, в том числе, если нарушения в использовании привели к существенному снижению плодородия земель или причинению вреда окружающей среде.

Ожидаемый результат внесенных изменений - повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.

Как работает новый закон, рассказывает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова:

- Если нарушения были выявлены, орган, уполномоченный на осуществление федерального государственного земельного контроля (надзора), в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты выдачи предписания об устранении выявленного нарушения, подает в Росреестр заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на такой земельный участок и государственной регистрации ипотеки как обременения на такой земельный участок, за исключением перехода права в порядке универсального правопреемства.

Запрет действует до устранения собственником такого земельного участка выявленного нарушения или отмены выданного предписания об устранении нарушения.

В Единый государственный реестр недвижимости вносится отметка о невозможности регистрационных действий с земельным участком. Документы, поданные для оформления прав, будут возвращены без рассмотрения.

В новом законе сокращен срок изъятия неиспользуемых или используемых с нарушениями земельных участков и продажи их с публичных торгов с шести до четырех месяцев.

Сокращены и сроки приобретения нереализованного земельного участка в муниципальную или региональную собственность. Если торги не состоялись и участок не был реализован через публичное предложение, в течение пятнадцати дней он может быть приобретен в собственность муниципального образования, на территории которого он расположен, по минимальной цене торгов в форме публичного предложения. Если муниципалитет не приобретает такой участок, то по истечении 15-дневного срока он приобретается в собственность субъекта Российской Федерации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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