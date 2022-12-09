Стали известны Центры культуры Пермского края 2023 года

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Завершился второй этап конкурса на присвоение звания «Центр культуры Пермского края 2023 года». По результатам очной защиты проектов экспертная комиссия вынесла следующее решение:в I группе (населённый пункт от 30 тыс. человек) победил город Кунгур с проектом «PRO Кунгур»;во II группе (населённый пункт от 8 до 30 тыс. человек) – Карагайский муниципальный округ с проектом «Культурный квартал»;в III группе (населённый пункт до 8 тыс. человек) – посёлок Верхнечусовские Городки с проектом «Городки. Начатие».О том, насколько непросто далось решение экспертной комиссии, говорит уже тот факт, что одного из соискателей в III группе, проект «Медная линия» (посёлок Юг), персонально пригласили к участию в других региональных конкурсах, которые проводит министерство культуры.«Возобновить интерес к богатому прошлому города Кунгура через установку новых арт-объектов, проведение малых и больших фестивалей в новом формате и развитие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества; преобразование уличных пространств, вовлечение представителей разных возрастов, национальностей, профессий в реализацию проекта», - основная цель проекта «PRO Кунгур». В течение 2023 года проектная команда будет воплощать в жизнь события четырёх тематических блоков: «PRO Кунгур. Бренды», «PRO Кунгур. История», «PRO Кунгур. Культура», «PRO Кунгур. Туризм». Новая жизнь давно знакомых всему краю фестивалей и тем и появление новых событий, обустройство городских пространств (в частности, сквер с памятником мечтателю и бесконечной скамейкой и сквер путешественников), издание юбилейной книги к 360-летию Кунгура, новый визуальный стиль туристического бренда города. Словом, в следующем году у гостей появятся новые поводы приехать в Кунгур, а у местных жителей – поводы открыть для себя родной город заново.«Проект предполагает активизацию местного сообщества села Карагай и включение жителей Карагайского муниципального округа в создание нового креативного пространства «Культурный квартал», которое станет площадкой для новых культурных событий, меняющих качество жизни в селе», - говорится в проекте «Карагай. Культурный квартал». Среди центральных задач проекта команда видит «создание единого общественного пространства для повышения узнаваемости и культурной идентичности территории» и «расширение аудитории общественных событий, в том числе, через налаживание внешних и внутренних коммуникаций». Проект придуман так, что и работа над ним, и события, которые пройдут в течение 2023 года, всё должно способствовать сближению сообщества, формированию активной неравнодушной группы. В частности, в рамках блока «Среда» будет работать архитектурная школа (это будет совместный проект с Уральским филиалом Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова). В результате чего будет реализован дизайн-проект современного креативного пространства «Культурный квартал» в центральной части села. «Культурный квартал объединит все крупные учреждения культуры округа в единую, взаимодействующую между собой культурную сеть – дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа, ярмарочная площадь, место проведения массовых мероприятии», - анонсируют авторы проекта.Победителем в III группе стал проект посёлка Верхнечусовские Городки «Городки. Начатие». «В России говорили: «Имею честь поздравить вас с начатием дела!». История Городков связана со многими начатиями дел на чусовских землях Пермского края: поход Ермака на Сибирь, явление Трифона Вятского, первые соляные промыслы на чусовских землях, первая нефть на Урале. Городки – колыбель, начало развития чусовских земель», - рассказывают авторы проекта. Среди основных задач 2023 года команда видит: формирование целостного культурно-ориентированного образа родного посёлка, интересного и востребованного разными социальными группами; создание новых возможностей для местных сообществ, чтобы они могли проявлять инициативу и использовать культурные событийные проекты.Торжественная церемония вручения символов Центров культуры Пермского края 2023 года состоится 17 декабря в городе Краснокамске.Программа «Пермский край – территория культуры» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.