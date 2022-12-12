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Прикамец лишился иномарки из-за многомиллионного долга

11.00 Четверг, 15 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Несмотря на все средства конспирации, должник из краевой столицы не смог избежать мер принудительного исполнения. Имея за спиной внушительный долг, мужчина до последнего избегал визита в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.

Тем временем в работе у сотрудников ведомства в отношении пермяка находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу физических лиц. Неплательщик должен был гражданам порядка 3 млн. 300 тыс. рублей, но добровольно расставаться с шестизначной суммой не торопился. Мужчина систематически менял место жительства, на извещения о необходимости явиться на прием к судебному приставу-исполнителю не реагировал. В своем противоправном поведении он дошел до того, что уволился с работы, чтобы сотрудники органа принудительного исполнения не смогли удерживать задолженность из его официального дохода.

Единственное, чего не учел неплательщик — регулярные рейды на дорогах края, призванные выявлять правонарушителей. В ходе одного из таких мероприятий, дорожными полицейскими был остановлен автомобиль TOYOTA CAMRY, за рулем которого находился должник. Транспортное средство незамедлительно было подвергнуто аресту и изъято у владельца.

Автомобиль передан представителю взыскателя, где и будет дожидаться принудительной реализации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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