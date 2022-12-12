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В 2022 году в Пермском крае комплексные кадастровые работы охватили территорию в 5300 га

11.59 Среда, 14 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В Пермском крае завершаются комплексные кадастровые работы, запланированные на 2022 год. В этом году работы проведены на территории 478 кадастровых кварталов в 29 муниципальных образованиях. По сравнению с 2021 годом объемы работ возросли примерно в 1,5 раза.

Общая площадь работ составила 5 300 га – почти как площадь города Чайковский Пермского края.

Наибольшее количество кадастровых кварталов было внесено в ЕГРН в Соликамском городском округе - 202 кадастровых квартала, в Юсьвинском муниципальном округе - 38 кварталов, в г. Пермь и Чайковском городском округе – 23 и 22 кадастровых квартала
соответственно.

На сегодня по результатам работ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) уточнены границы более чем 20 тысяч земельных участков и объектов капитального строительства, у более чем семи тысяч объектов недвижимости исправлены реестровые ошибки в местоположении, образовано более 2,5 тысяч земельных участков.

Напомним, что комплексные кадастровые работы (ККР) выявляют и устраняют пересечения границ земельных участков, реестровые ошибки. При проведении таких работ можно узаконить фактически используемый участок, площадь которого превышает документарную площадь, указанную в ЕГРН.

О планах проведения ККР на 2023 год рассказывает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Лариса Пьянкова: «В 2023 году комплексные кадастровые работы запланированы на территории 211 кадастровых кварталов в 27 муниципальных образованиях края. Уже сейчас начаты подготовительные работы по разработке проектов межевания территорий и проведения комплексных кадастровых работ в отношении более половины запланированных кадастровых кварталов.

Для жителей Пермского края подчеркну, что информация о проведении комплексных кадастровых работ является открытой, публикуется в различных доступных источниках, в том числе на официальном сайте Росреестра.

Уточнить границы при ККР можно только в отношении объектов недвижимости, которые содержатся в ЕГРН. Рекомендуем пермякам проверить, зарегистрированы ли права на недвижимость в ЕГРН. Если нет, самостоятельно подать заявление о внесении объекта в Единый государственный реестр недвижимости, обратившись в ближайший офис МФЦ».

С марта 2021 года правообладатели объектов недвижимости – представители садовых и жилищных товариществ, гаражных кооперативов, жители коттеджных поселков – могут выступать заказчиками комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств.

Где еще можно узнать о проведении ККР? На сайтах министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, органов местного самоуправления, организующих комплексные кадастровые работы, на информационных стендах муниципалитетов.

О проведении комплексных кадастровых работ правообладателей недвижимости обязан известить исполнитель этих работ, если в Едином государственном реестре недвижимости есть сведения об адресе.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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