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Судебные приставы разыскали и привлекли к ответственности нерадивого отца

09.54 Среда, 14 декабря 2022
Пермский край: новости дня
30-летний житель г. Чусового Пермского края проведет 11 суток в спецприемнике за неуплату алиментов.

По решению суда гражданин обязан был ежемесячно перечислять на содержание годовалой дочери ¼ часть своего дохода. Но мужчина не интересовался жизнью ребенка, в воспитании девочки участия не принимал и игнорировал ее нужды, ссылаясь на тяжелое материальное положение. За 8 месяцев пренебрежения родительскими обязанностями мужчина накопил долг порядка 110 тыс. рублей.

Исполнительное производство в отношении горе-отца находилось на исполнении в отделении судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства неоднократно предупреждали неплательщика о том, что его противоправное поведение может закончиться административной и уголовной ответственностью, но должник был глух к данным предостережениям.

В какой-то момент прикамец перестал реагировать на вызовы в подразделение Службы и пропал из поля зрения правоохранителей. Судебный пристав-исполнитель был вынужден объявить нарушителя в розыск. После проведения розыскных мероприятий местоположение гражданина было установлено, и он был доставлен в судебный участок, где несознательного родителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетней.

Мировой судья признал алиментщика виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде 11 суток ареста. У мужчины есть время подумать о своем отношении к дочери и решить, где изыскать денежные средства для оплаты долга.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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