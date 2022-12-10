В Пермском крае задержан подозреваемый в хищении шоколадок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Краснокамске в отдел полиции обратился представитель сетевого магазина с заявлением о хищении шоколада на сумму более 1800 рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Видеосъемка из торгового зала запечатлела, как мужчина берет с полки коробку с шоколадками и выбегает из магазина, не заплатив, хотя кассир догнала его и пыталась остановить.Оперативники узнали в человеке на видеозаписи 37-летнего местного жителя, ранее судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Его задержали и доставили в отдел полиции. Фигурант уже успел продать шоколад неизвестным лицам на улице и потратить деньги.По факту открытого хищения возбуждено уголовное дело по ст. 161 «Грабеж» УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.