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В Пермском Политехе разработали асфальт из одноразовых масок от Covid-19

13.01 Вторник, 13 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Для выполнения госпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо большое количество дорожно-строительных материалов, обладающих повышенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Ученые Пермского Политеха предложили в качестве армирующего вещества при производстве асфальта использовать оставшиеся после пандемии отходы - медицинские маски. Технология повысит долговечность дорожного полотна и уменьшит потребление сырьевых природных ресурсов, что дополнительно позволит снизить затраты при производстве асфальтобетона.

Исследование опубликовано в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года. Над технологией также работал профессор кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Константин Пугин. Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Для изготовления армирующего элемента асфальтобетона политехники выбрали медицинские маски, изготовленные из спанбонда. Особенность данного средства защиты заключается в разной толщине нитей полипропилена. Наружный слой маски выполнен из более крупных нитей, внутренний слой - из более тонких. Использование данных отходов эффективно и безопасно, поскольку температура приготовления горячего асфальтобетона до 160 градусов, что лишает жизнеспособности различные вирусы, в том числе и COVID-19.

— При приготовлении образцов использовался битум БНД 100/130. Количество вяжущего составляло 4,9 % сверх минеральной части. Измельченные (до размера 20х20 мм) одноразовые медицинские маски были добавлены в количестве 0,5 % от массы битума, — поделилась аспирантка кафедры «Охрана окружающей среды» Ольга Яконцева.

— Полученные образцы асфальтобетона отличаются от традиционного состава повышенной устойчивостью на сжатие, что говорит о лучших свойствах покрытия в летний и зимний период. Поскольку полипропилен имеет химическое родство с битумом, маски добавили жесткости и прочности конечному продукту, предназначенному для использования в качестве основы для дорог и тротуаров, — сообщила аспирантка кафедры «Охрана окружающей среды» Вероника Салахова.

Технологию можно рассматривать как импортозамещение, так как она позволяет снизить зависимость от использования модификаторов иностранного производства при регулировании физико-механических свойств асфальтобетонов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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