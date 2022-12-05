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В «Горьковке» пермякам расскажут о семье Строгановых и графических редакторах

12.51 Вторник, 13 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Сегодня, 13 декабря, пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на лекцию «Строгановы и Пермь» и встречу клуба «Покорители Инета».

В 16:00 заседание клуба для лиц старшего возраста «Покорители Инета» (16+). На занятии разговор пойдет о графических онлайн-редакторах, отечественных и не только. «На примере популярных графических редакторов Fotor и SUPA мы рассмотрим, как, не владея навыками дизайна, можно создавать все: от графики и логотипов в социальных сетях до открыток и плакатов. Просто добавляйте текст и эффекты, меняйте размер изображений и фон, вставляйте картинку всего несколькими кликами. Учиться нужно всем и никогда не поздно», - рассказали организаторы клуба.

Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок: +7 (342) 236-21-63.

В 18:30 встреча с писателем Светланой Федотовой (16+). Лекция «Строгановы и Пермь» в рамках проекта «Открытая Пермь» к 300-летию Перми. Вот что автор рассказывает о предстоящем мероприятии: «Аника Строганов, живший в XVI веке, и Пермь, год рождения которой – 1723, что их связывает? Кажется, что ничего. На самом деле, история рода Строгановых и столицы Прикамья переплетены сильнее, чем принято считать. В советское время эта связь была тайной, но сейчас она вновь вышла на поверхность. Свидетельства прошлого, настоящего и немножко будущего династии Строгановых в Перми рассмотрим на этой лекции».

Отдел краеведения Горьковки подготовил выставку изданий, посвященных Строгановым. Познакомиться с историей этой семьи и ее вкладом в развитие Пермского края можно до 19 декабря.

Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок +7 (342) 236-17-78.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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