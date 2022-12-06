С бывших чиновников, курировавших патриотическое воспитание в Пермском крае, взыскан материальный ущерб

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы взыскали материальный ущерб с экс-чиновников Министерства образования Пермского края, осужденных за коррупционное преступление.Напомним, в 2019 году бывший глава отдела дополнительного образования, воспитания и молодежной политики и его подчинённый – консультант отдела и по совместительству руководитель АНО ДО «Краевой казачий центр «Пластун» были признаны виновными в совершении 7-ми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Как установил суд, они похищали деньги под видом исполнения госконтрактов для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях.Помимо уголовного наказания, осужденные обязаны были возместить материальный ущерб, причиненный Министерству образования и науки Пермского края. Исполнительное производство о взыскании с них задолженности в размере около 4 млн 350 тысяч рублей находилось на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.Ранее в целях принудительного взыскания ущерба у одного из должников были арестованы два грузовых автомобиля «КамАЗ». Транспортные средства были переданы на реализацию, но покупателей на данное имущество не нашлось. Вместе с тем, опасаясь дальнейшего применения принудительных мер, а также сохраняющихся ограничений и запретов, должники изыскали необходимые денежные средства. Вся сумма задолженности, включая исполнительский сбор, была перечислена на депозитный счет ведомства.Как выяснилось позже, осужденные договорились ме;ду собой о том, что каждый внесет ровно половину суммы. Таким образом, решение суда было исполнено, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.