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Житель Пермского края осужден за незаконную рубку деревьев

13.23 Понедельник, 12 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В Чердыни перед судом предстал ранее судимый 33-летний житель одной из деревень городского округа. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений.

Сообщение о преступлении поступило в территориальный отдел полиции от директора местного лесничества в июле. Как установило следствие, фигурант, не имея разрешительных документов, спилил около 50 берез и осин вблизи деревни Пантина. Заготовленную древесину он вывез к себе домой с помощью трактора и намеревался использовать как дрова.

В результате противоправных действий чердынца лесному фонду РФ был причинен материальный ущерб на сумму около 60 тысяч рублей, который он полностью возместил в ходе предварительного следствия.

Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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