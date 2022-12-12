Житель Пермского края осужден за незаконную рубку деревьев

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чердыни перед судом предстал ранее судимый 33-летний житель одной из деревень городского округа. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений.Сообщение о преступлении поступило в территориальный отдел полиции от директора местного лесничества в июле. Как установило следствие, фигурант, не имея разрешительных документов, спилил около 50 берез и осин вблизи деревни Пантина. Заготовленную древесину он вывез к себе домой с помощью трактора и намеревался использовать как дрова.В результате противоправных действий чердынца лесному фонду РФ был причинен материальный ущерб на сумму около 60 тысяч рублей, который он полностью возместил в ходе предварительного следствия.Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно.