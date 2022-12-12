Возрастное ограничение 18+
Житель Пермского края осужден за незаконную рубку деревьев
Пермский край: новости дня
В Чердыни перед судом предстал ранее судимый 33-летний житель одной из деревень городского округа. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений.
Сообщение о преступлении поступило в территориальный отдел полиции от директора местного лесничества в июле. Как установило следствие, фигурант, не имея разрешительных документов, спилил около 50 берез и осин вблизи деревни Пантина. Заготовленную древесину он вывез к себе домой с помощью трактора и намеревался использовать как дрова.
В результате противоправных действий чердынца лесному фонду РФ был причинен материальный ущерб на сумму около 60 тысяч рублей, который он полностью возместил в ходе предварительного следствия.
Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно.
Сообщение о преступлении поступило в территориальный отдел полиции от директора местного лесничества в июле. Как установило следствие, фигурант, не имея разрешительных документов, спилил около 50 берез и осин вблизи деревни Пантина. Заготовленную древесину он вывез к себе домой с помощью трактора и намеревался использовать как дрова.
В результате противоправных действий чердынца лесному фонду РФ был причинен материальный ущерб на сумму около 60 тысяч рублей, который он полностью возместил в ходе предварительного следствия.
Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек
06 декабря 2022
06 декабря 2022
Подозреваемого в разбойном нападении на пункт микрокредитования задержали в Екатеринбурге
09 декабря 2022
09 декабря 2022