«Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 12 декабря, в пермской краевой библиотеке им. Горького открылись выставки ко Дню Конституции и к юбилею композитора Р. Щедрина.На выставке к 90-летию композитора Родиона Щедрина (12+) читатели увидят клавиры балетов «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», опер «Мертвые души», «Не только любовь». Можно выбрать и взять на дом ноты для фортепиано, баяна, кларнета. Дополняют экспозицию издания с биографией Родиона Щедрина, аудиодокументы, среди них пластинка, где произведения исполняет сам композитор.Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей (3 этаж, левое крыло), +7 (342) 236 01 89.Выставка «Главная книга страны» (16+) приурочена ко Дню Конституции РФ. Представлены Конституции СССР и РФ разных лет. Уникально издание «Иллюстрированная Конституция России» - книга наполнена красочными изображениями и схемами, которые облегчают восприятие юридического содержания основного закона. Интересна «Мудрость Конституции» А. Н. Цуканова. Это сборник изречений, афоризмов и цитат, соотнесенных со статьями Конституции РФ. На выставке есть и научные труды по конституционной истории России.Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло) ,+7 (342) 236-21-20 (доб. 117).