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Росреестр Прикамья рекомендует типовые формы договоров на выполнение кадастровых работ

14.24 Пятница, 9 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Решением президиума Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» утверждены типовые формы договоров на выполнение кадастровых работ. Краевое Управление Росреестра предлагает пермякам использовать типовые формы договоров для подготовки межевых, технических планов и актов обследования в отношении объектов недвижимости.

На что нужно обратить внимание?

Типовыми формами договора подряда предусмотрено обязательство заказчика уплатить обусловленную договором подряда на выполнение кадастровых работ цену в полном объеме после осуществления государственного кадастрового учета объекта недвижимости, то есть после внесения соответствующих сведений в Единый государственные реестр недвижимости.

Типовыми формами договора может быть предусмотрена обязанность кадастрового инженера или юридического лица, работником которого является кадастровый инженер, представлять без доверенности документы, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ, в Росреестр. Межевой план представляется в целях образования земельных участков, уточнения их границ, акт обследования, технический план - для постановки созданного объекта недвижимости на кадастровый учет.

Документы представляются после приемки заказчиком результатов работ.

Срок кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости сокращен до 3 рабочих дней (без учета срока, необходимого для согласования местоположения границ участков).

Типовые формы договоров размещены на сайте Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров»: https://ki-rf.ru/info/, а также на официальной странице Управления Росреестра по Пермскому краю ВКонтакте: https://vk.com/topic-49884202_48838693.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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