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Ради поездки за границу бизнесмен из Прикамья оплатил задолженность по алиментам

11.09 Пятница, 9 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Ограничение выезда за пределы Российской Федерации побудило уроженца г. Чусового Пермского края оплатить 300 тысяч рублей задолженности по алиментам.

В отделении судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 47-летнего отца ¼ части дохода на содержание дочери 2005 года рождения.

На протяжении 10 месяцев мужчина не исполнял свои родительские обязанности, при этом, как было установлено в рамках исполнительного производства, имел вполне достойный заработок. Гражданин организовал собственный ресторанный бизнес в Республике Крым, зарегистрировал ООО, стал его учредителем и директором. После того, как судебный пристав установил место работы должника и изучил документы о его ежемесячном доходе была рассчитана задолженность по алиментам, которая составила порядка 300 тысяч рублей. Постановление об удержании 50% из заработной платы было направлено по месту работы алиментообязанного родителя. Также он был ограничен в праве выезда за пределы РФ.

Меры принудительного исполнения напомнили неплательщику о существовании дочери, нуждающейся в его поддержке. Так как у мужчины была запланирована поездка за границу, он поторопился перечислить всю сумму задолженности на депозитный счет отделения судебных приставов. Денежные средства уже направлены взыскательнице. Исполнительное производство окончено, установленные для должника ограничения отменены. Периодические платежи по алиментам будут удерживаться из заработка бизнесмена.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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