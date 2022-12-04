В Росреестре Прикамья рассказали, какие средства положены на содержание ребенка, находящегося на иждивении гражданина-должника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Законодательством о банкротстве предусмотрено обязательство по содержанию детей, находящихся на иждивении гражданина-должника, признанного банкротом, и в отношении которого введены процедуры реализации имущества.Иждивенцами признаются несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет, а также старше 18 лет, обучающиеся в высших учебных заведениях на очной форме обучения.Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, в том числе деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящегося на самого гражданина-должника и находящихся на его иждивении лиц. При этом прожиточный минимум устанавливается правительством каждого региона.Размеры прожиточного минимума в Пермском крае: на душу населения – 12 608 руб., для трудоустроенного населения – 13 959 руб., для пенсионеров – 11 013 руб., для детей – 12 762 руб. (Постановление правительства Пермского края от 31.05.2022 № 453-п).Выплаты осуществляются при наличии дохода должника сначала на самого гражданина, а затем, при наличии средств, выплачивается половина прожиточного минимума на каждого ребенка.Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей, поэтому на ребенка выплачивается именно половина прожиточного минимума, если гражданином-должником не представлено доказательств, что вторым родителем не исполняется обязанность по содержанию ребенка. Прожиточный минимум в полном размере положен на содержание ребенка, если второй родитель лишен родительских прав, умер, в свидетельстве о рождении отсутствуют сведения о втором родителе, а также в случае банкротства опекуна (у ребенка нет родителей).5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в 2023 году увеличится на 3,28 % и составит на душу населения 14 375 рублей.