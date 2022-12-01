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Ученые Пермского Политеха повысили надежность вычислительных систем и их элементов

12.56 Четверг, 8 декабря 2022
Пермский край: новости дня
Вычислительные системы, предназначенные для сбора, хранения, обработки и распределения информации, являются самыми востребованными ресурсами для коммуникационного оборудования и IT-инфраструктуры. Поэтому во всех аппаратах от телефонов и компьютеров до распределенных информационных систем используются схемы встроенного контроля, которые позволяют обнаружить ошибки, возникающие при выполнении различных операций с данными. Для повышения защищенности передачи информации используются специальные способы помехоустойчивого кодирования. Ученые Пермского Политеха разработали уникальные программные модели, использование которых повышает достоверность, надежность передачи и обработки информации. Технология актуальна для аппаратуры отечественного производства в рамках решения задач технологического суверенитета и импортозамещения, в которых нельзя применять специализированные микросхемы или заимствованные программные компоненты.

Результаты исследований опубликованы в журнале «Radio Electronics, Computer Science, Control-2022».

Политехниками были разработаны программные модели (программный код) на языках: С++, jаvascript, m-script, Scilab SciNotes, VBA, и схемотехнические модели (структуры из функциональных блоков, представленные в графическом виде): MathWorks MatLab Simulink, Scilab XCos. Они позволяют изучить и реализовать алгоритмы помехоустойчивого кодирования (коды модулярные, сверточные, Рида-Соломона, турбо, каскадные) для улучшения достоверности передачи и обработки информации.

Главным отличием разработанных схемотехнических и программных моделей от уже имеющихся на рынке является определение оптимальных параметров кодов для их эффективного применения в заданных условиях и ограничениях.

— В процессе применения разработки созданные программные модели адаптируются под выбранный аппаратурно-программный базис реализации, например, компьютер и специализированное программное обеспечение. Это обеспечивает высокие заданные эксплуатационно-технические характеристики (достоверность, надежность, защищенность) за счет обоснованного применения эффективных методов кодирования и декодирования информации, — сообщает профессор кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Владимир Фрейман.

По словам ученых, данные методы кодирования уже сейчас применяются в системах передачи и хранения информации, в программном и аппаратурном обеспечении компонентов отечественной радиоэлектронной аппаратуры, в которых, по заданным техническим условиям, требуется самостоятельная реализация соответствующих алгоритмов. Фрагменты моделей были реализованы в программном обеспечении систем управления, мониторинга и диагностики телекоммуникационного оборудования отечественного разработчика и производителя ПАО «Морион» (г. Пермь). На разработанные программные и схемотехнические модели получено 6 свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных систем (правообладатель ПНИПУ).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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