Возрастное ограничение 18+

«Горьковка» приглашает пермяков на уикенд

12.40 Четверг, 8 декабря 2022
Пермский край: новости дня
В выходные Пермская краевая библиотека им. Горького предлагает посетить книжную выставку, почитать стихи и поиграть в настольные игры.

С 9 по 25 декабря будет работать выставка «Герои Отечества ― слава России» (16+). Она приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря с 2007 года. Библиотекари подобрали издания, посвященные кавалерам ордена Святого Георгия Победоносца, Героям Первой мировой и Гражданской войн, Героям Советского Союза и России, Героям ордена Славы. В экспозиции книги с 1934 по 2020 гг.: энциклопедические издания, документы, очерки, воспоминания, дневники, записки. Наибольший интерес представляет справочник «Увековечение памяти Героев Советского союза, Героев РФ и Полных кавалеров ордена Славы на территории Пермского края». Тут же есть издания о героях Великой Отечественной войны и Афганистана, книга о женщинах-разведчицах.

Отд. социально-экономической литературы (3 этаж, пр. крыло), для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб. 117).

11 декабря в 12:00 состоится заседание клуба «Библиотерапия» (16+). Участники читают стихи и обсуждают чувства и мысли, вызванные этой поэзией. Тема встречи «Стихи об отце». Ему посвящали стихи Вознесенский, Маршак, Твардовский и многие другие поэты. Клуб приглашает поделиться своими любимыми обращениями к отцу, прочитать свои творения.

Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж), для справок: +7 (342) 236-22-82.

11 декабря в 14:00 мастер-класс, посвященный Рождеству в Германии (12+). Это третий из четырех мастер-классов, посвященных Адвенту. Рождественские игры Германии: подвижные, интеллектуальные, музыкальные, интерактивные, настольные. Знание немецкого языка приветствуется, но не обязательно.

Нужна запись (количество мест ограничено) по телефону +7 (342) 236-24-10 или по эл. почте зала deutscherlesesaal-perm@yandex.ru. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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