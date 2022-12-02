Судебные приставы - за открытый диалог с пермяками

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Главном Управлении ФССП России по Пермскому краю стартовали проекты, призваны не только облегчить общения граждан с судебными приставами, но и повысить правовую грамотность населения.В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» открылись официальные группы ведомства. Теперь участники данных сообществ смогут не только следить за новостями прикамских приставов, но и задать интересующий вопрос через сообщения группы.Продолжает свою работу Telegram-канал Главного управления, он поможет не только оставаться в курсе последний событий в краевой службе судебных приставов, но и оперативно узнавать полезную информацию о новых законотворческих инициативах в российском законодательстве.Для прикамцев, привыкших к «печатному» слову, судебные приставы подготовили совместный проект с «Российской газетой-Неделя». Регулярно на страницах издания публикуют материалы, цель которых рассказать о работе судебных приставов и разъяснить нюансы исполнительного производства.Также ГУФССП России по Пермском краю напоминает, что за ходом исполнительного производство удобнее всего следить с помощью одноименного сервиса на сайте «ГосУслуги». На портале предусмотрено более 10 типовых вариантов, которые позволят быстро решить вопросы, связанные с работой ведомства. Кроме того информацию о имеющейся задолженности всегда можно уточнить на региональном сайте Службы, в разделе «Банк данных исполнительных производств». Так же в Главном Управлении действует Центра информирования граждан, куда можно обратиться по номеру: 8 (342) 220-11-59.