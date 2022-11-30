Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли платить госпошлину за расторжение договора аренды

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ситуация распространенная: в 2021 году был заключен договор аренды нежилого здания на пять лет. Договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости. Сейчас стороны решили расторгнуть договор аренды, не дожидаясь наступления срока его окончания.У арендатора и арендодателя возник вопрос о том, нужно ли регистрировать соглашение о расторжении договора и платить за это госпошлину. Как поступить в этой ситуации, объясняет начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.- Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, в какой был заключен договор, если из закона, других правовых актов, договора не вытекает иное. Таким образом, соглашение о расторжении зарегистрированного договора аренды также подлежит государственной регистрации.В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за государственную регистрацию сделок с объектом недвижимости, если по закону такие сделки подлежат регистрации, взимается государственная пошлина.За осуществление государственной регистрации соглашения о расторжении договора аренды нужно уплатить государственную пошлину. Организации уплачивают 22000 рублей, физические лица - 2000 рублей, за исключением случаев, установленных законом.Важно. С 1 января 2023 года вступает в силу закон, уменьшающий размер государственной пошлины за регистрацию соглашений об изменении и расторжении договоров аренды. Для физических лиц госпошлина будет составлять 350 рублей, для юридических – 1000 рублей.К сведению. Чек об уплате государственной пошлины может не представляться вместе с заявлением о государственной регистрации прав. Но! Если информация об уплате государственной пошлины по истечении пяти дней с даты подачи заявления не появится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, Росреестр вернет представленные документы без рассмотрения.Подробнее по теме см. ст. 333.33 Налогового кодекса РФ, судебные акты Верховного суда РФ: решение от 15.01.2021 № АКПИ20-932, определение от 30.03.2021 № АПЛ21-96, определение от 25.02.2021 № АКПИ20-989, определение от 14.10.2021 № 307-ЭС21-6664 по делу № А13-2860/2020 и др.