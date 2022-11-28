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«Горьковка» приглашает на фестиваль «Этномода»

12.40 Среда, 7 декабря 2022
Пермский край: новости дня


9 декабря с 16:00 до 18:00 Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького приглашает на выставки, мастер-классы, этнодефиле и презентацию информационно-культурного центра.

Фестиваль «Этномода» (6+) станет завершением проекта «Этномода – связующее звено прошлого и настоящего», приуроченного к Году культурного наследия народов РФ. Посетителей ждут интерактивные выставки. Первая «Твой узор ласкает взор» — книжная. Она познакомит с книгами по орнаментике, традиционным костюмам народов Пермского края, народным ремеслам, в том числе и с редкими изданиями из фонда краевой библиотеки. Вторая выставка — «Обвинская роспись: от А до Я». Коллекцию передников представит Светлана Горбунова, руководитель мастерской «Русский традиционный костюм».

«Мы покажем также уникальную коллекцию этнических шапок, предоставленную профессором Пермского педагогического университета Андреем Белавиным. Шапки можно посмотреть, примерить и сделать неповторимую фотографию на память», - рассказала руководитель проекта Надежда Зорина.

На фестивале состоятся мастер-классы: традиционной набойке по ткани научит народный мастер Анна Назарова. Открытку с обвинской росписью предлагают изготовить вместе со Светланой Сергеевой, директором «Творческой школы-студии». Фэшн-иллюстрацию костюма в стиле «этно» поможет сделать Вероника Сергеева, художник-преподаватель инклюзивной творческой мастерской «Сияние».

Самым ярким событием фестиваля станет этнодефиле. В нем примут участие коллективы Дома народного творчества «Губерния», Музея-школы им. императрицы Александры
Феодоровны и многие другие.

«В этнодефиле будут представлены сценические народные костюмы и реплики одежды земли Пермской, которые покажут красоту вышивки, ткачества, яркие краски народного костюма и дадут возможность почувствовать дух разных эпох», - рассказала директор общественной организации «Камва» Наталия Шостина.

Завершением фестиваля станет презентация информационно-культурного центра Permia — совместного проекта «Горьковки» и «Камвы». Центр обладает коллекцией книг, фильмов и музыкальных изданий по краеведению, этнографии, финно-угорской культуре. Эту коллекцию «Камва» формировала более 20 лет и в 2022 году передала в «Горьковку».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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