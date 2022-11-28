Ветеранские организации приглашают пермяков на концерт в День Героев Отечества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В День Героев Отечества 9 декабря пермские ветеранские организации традиционно проводят мероприятие, которое посвящается не только этой дате, но и очередной годовщине начала военной операции в Чечне. В этом году очень важной темой становится и поддержка Вооруженных сил РФ, ведущих специальную военную операцию.Этим датам и событиям и будет посвящён традиционный декабрьский концерт «Автомат и гитара - Героям Отечества», который пройдёт под лозунгом «Своих не бросаем!». Он состоится 9 декабря в пермском Доме народного творчества «Губерния» (г. Пермь, ул. Советской Армии, 4). Начало концерта в 19.00, вход свободный. Это значит, что билеты не требуются, мероприятие бесплатно для всех желающих.Участники концерта - лауреаты Международного патриотического фестиваля «Автомат и гитара - Сила в братстве!». Главным гостем - участником программы станет автор и исполнитель Алексей Классин из Омска. Его классический репертуар из собственных песен и произведений советских авторов станет подарком для пермяков.Кроме того, в программе выступят и наши земляки, в том числе ветераны боевых действий в Чечне. Примут участие и дети - победители детских проектов «Автомат и гитара - Юниор» и «Воля к победе». Их творчество никого не оставит равнодушным.Организаторы мероприятия - Пермские краевые общественные организации «Боевое братство», «Союз пограничников Прикамья», оргкомитет Международного патриотического фестиваля «Автомат и гитара - Сила в братстве!», ПДНТ «Губерния» при поддержке Пермской организации «Российского Союза ветеранов Афганистана», «ВоИн» и братских ветеранских организаций.Организаторы особо приглашают семьи участников СВО, добровольцев и мобилизованных земляков. Приходите обязательно. Сила в братстве!