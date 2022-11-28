В столице Прикамья состоится фестиваль для педагогов дополнительного образования

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Фестиваль цифровых практик» для педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования пройдет 8 декабря в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участникам презентуют цифровые инструменты для организации образовательной деятельности. На фестивале педагоги смогут познакомиться с опытом использования различных дидактических инструментов в урочной и внеурочной деятельности.