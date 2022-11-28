Пермская полиция задержала подозреваемого в краже в автобусе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Индустриальном районе Перми оперативники уголовного розыска отдела полиции № 2 задержали мужчину, подозреваемого в краже смартфона у местной жительницы, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.Утром в октябре 36-летняя пермячка села в заполненный маршрутный автобус, телефон был в кармане пальто. Через несколько остановок женщина обнаружила отсутствие гаджета и поняла, что его похитил один из пассажиров автобуса. Пермячка обратилась в полицию. Ущерб от кражи составил 7000 рублей.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Это ранее судимый 44-летний мужчина без определенного места жительства. Его доставили в отдел полиции.Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной из одежды потерпевшего, с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый находится под арестом. Расследование продолжается.