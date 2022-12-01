Росреестр поставил на кадастровый учет три новых дома в Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми на кадастровый учет поставлены 3 новостройки в разных районах города.Многоквартирный жилой дом «Хюгге» в Индустриальном районе по адресу: ул. Советской Армии, д. 64. В доме 10 этажей, в том числе 1 подземный, площадь дома более 5,5 тысячи кв. м, 68 квартир. На первом этаже расположены офисные помещения. В подвале располагаются 28 кладовых, 23 машиноместа, насосная, электрощитовые.Рядом с жилым комплексом есть все самое необходимое: магазины, аптеки, поликлиники, заправки, кафе, банкоматы, салоны красоты, автобусные остановки. В шаговой доступности располагаются школы и детские сады, удобная транспортная развязка.Жилой дом в ЖК «Дом на Анри» в Мотовилихинском районе по ул. Анри Барбюса, д. 43, корпус 1. В составе жилого комплекса 3 кирпичных дома с закрытой дворовой территорией. Здания комплекса возводятся из кирпича, который отличается высокой тепло- и звукоизоляцией. В сданном доме 107 квартир и 57 нежилых помещений, подземный этаж. Ряд квартир предполагает наличие гардеробных комнат, дополнительных санузлов и 2 балконов.Светопрозрачные входные группы домов на уровне земли. Холлы выполнены в дизайнерской отделке. Здания отапливаются собственной газовой котельной.Район застройки отличается развитой транспортной сетью. В шаговой доступности расположены железнодорожная платформа «Мотовилиха», а также трамвайные и автобусные остановки, школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины.На огороженной территории комплекса запроектирован большой уютный двор с зонированным пространством для отдыха и развлечений. Предусмотрены детские и спортивные площадки на безопасном покрытии, скамейки, урны, озеленение.Жилой комплекс на улице Муромской, 24а в Свердловском районе. Дом состоит из двух жилых секций одинаковой этажности (26 этажей, в том числе 1 подземный) на 548 квартир, наземного паркинга и детской площадки с workout зоной. Общая площадь комплекса 26949,7 кв. м.Проект соответствует всем правилам хорошего тона современной архитектуры - облегченные фасады, современные планировки квартир, видеонаблюдение.