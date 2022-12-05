ГУ ФССП по Пермскому краю проводит горячую линию по вопросам противодействия коррупции

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В международный день борьбы с коррупцией 9 декабря с 10.00 до 12.00 часов в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю состоится «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.В рамках проведения мероприятия граждане могут обратиться к специалистам отдела собственной безопасности ГУФССП России по Пермскому краю по интересующим вопросам, относящимся к теме антикоррупционного законодательства по телефону: +7 (342) 220 11 65 и +7 (342) 220 11 61 . Главная цель «горячей линии» направлена на информирование общественности в области противодействия коррупции, повышения уровня правосознания, популяризации антикоррупционных стандартов, направленных на формирование как у сотрудников органов принудительного исполнения и федеральных государственных гражданских служащих, так и граждан, нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.