Пермский край вошел в топ-5 регионов по реализации «гаражной амнистии»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермский край является одним из лидирующих субъектов Российской Федерации по количеству зарегистрированных земельных участков за год действия «гаражной амнистии».Прикамье занимает 3 место после Мордовии и Омской области. В пятерке лидеров Красноярский край и Ленинградская область. В регионе в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировано 2659 земельных участка общей площадью около 80 тысяч кв. м.Среди муниципальных образований на территории Пермского края по данному показателю лидируют:- город Пермь - 411 земельных участков площадью 11537 кв. м;- город Березники - 334 земельных участка площадью 9385 кв. м;- Кунгурский муниципальный округ - 263 земельных участка площадью 7375 кв. м;- Нытвенский городской округ - 260 земельных участков площадью 8405,3 кв. м;- Верещагинский городской округ - 145 земельных участков площадью 4643 кв. м.Напоминаем, что «гаражная амнистия» действует до сентября 2026 года и позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на эти объекты еще не зарегистрированы. Воспользоваться «гаражной амнистией» можно, если гараж является капитальным, если он построен до 29.12.2004, то есть до введения действующего Градостроительного кодекса РФ, и гараж не признан самовольной постройкой.«Закон о «гаражной амнистии» значительно упростил оформление в собственность гаражных боксов и земельных участков под ними. Многие граждане уже зарегистрировали права на гаражи и земельные участки под ними. Пик активности пришелся на летние месяцы, когда было зарегистрировано около тысячи объектов, - отмечает руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина. – Однако неоформленных гаражей и земельных участков под ними в крае еще очень много – более 63 тысяч. Поэтому тем, чьи гаражи подпадают под действие нового закона, напоминаем: первый год «амнистии» уже прошел, и не стоит откладывать с подготовкой документов и регистрацией прав на гаражи и земельные участки».Управление Росреестра совместно с муниципалитетами проводит системную работу по реализации закона, консультирует граждан, кадастровых инженеров по всем возникающим вопросам.Кроме того, в группе Управления Росреестра по Пермскому краю https://vk.com/public49884202 создан тематический чат «Гаражная амнистия», где можно задать вопрос по теме и получить на него ответ. Здесь же, в меню группы Управления размещены контакты пунктов консультирования в муниципалитетах, на территории которых расположены гаражи.