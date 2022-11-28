«Горьковка» открывает выставки о генеалогии, искусстве и спорте

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Отдел литературы по искусству пермской краевой библиотеки им. Горького приглашает на новые экспозиции.Сегодня, 5 декабря, в 18:00 состоится презентация выставки «Мой род – мое богатство» (0+). Проводится по инициативе пермского отделения Уральского историко-родословного общества. Представлены родословные древа - результаты многолетних исследований истории своей семьи специалистами по генеалогии из Перми, Кудымкара, Кунгура, Екатеринбурга. Выставка будет открыта по 8 января включительно.Арт-фойе (4 этаж, левое крыло), для справок: 236-22-82.По 30 декабря работают выставки: «Человек и галерея» (16+). К 190-летию Павла Третьякова - коллекционера, мецената, предпринимателя, основателя Третьяковской галереи. Книга «Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве» А. Боткиной – рассказ дочери об отце, человека о сокровищах, историка о предмете исследования. Издание В. Володарского «По залам Третьяковской галереи» смещает акцент с создателя на его детище. Альбом из серии «Музеи мира» предлагает посетить музей, не выходя из дома. Желающим больше узнать о коллекционировании, антиквариате и меценатстве стоит обратить внимание на книгу М. Катагощиной «Антикварное дело в России XVIII – первой трети XX века».«Впервые на арене» (16+). Приурочена к 195-летию открытия первого в стране цирка в Санкт-Петербурге. «Цирковое искусство – вечный праздник непослушания, карнавальных превращений верха – в низ, право – в лево, господ – в рабов и рабов – в господ», - пишет энциклопедия «Цирковое искусство России», посвященная истории и сегодняшнему дню цирка. Она включает 550 статей о цирковых режиссерах, художниках, клоунах и гимнастах, жонглерах и иллюзионистах, наездниках и дрессировщиках. Тут же - подробности об исполняемых трюках, профессиональной цирковой аппаратуре, отдельных выдающихся номерах отечественного цирка. Много интересного материала и в красочной книге «Цирк в годы Великой Отечественной войны». Издание фокусирует внимание на артистах советского цирка: их участии в военных действиях, воспоминаниях и заслугах.«Всезнающий глас» (16+). Посвящена столетию народного артиста, культового спортивного комментатора Николая Озерова. В детские годы он увлекся большим теннисом, к 25 годам стал заслуженным мастером спорта СССР. Вместе с этим поступил в ГИТИС и окончил его. На сцене МХАТа сыграл около 20 ролей. Первый самостоятельный спортивный репортаж будущий легендарный комментатор провел в 28 лет. Книга Озерова «Репортаж о репортаже» – увлекательный рассказ о теннисном корте, о соперниках и героях репортажей, о сложностях профессии комментатора. На выставке есть спортивная литература, книги о хоккее, футболе, теннисе, статьи из периодических изданий.Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло), для справок: 236-22-82.