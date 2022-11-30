Крупнейшее оборонное предприятие Перми погасило долг после применения принудительных мер

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы взыскали с ФКП «Пермский пороховой завод» более 14 млн рублей задолженности по государственному контракту.В отделении судебных приставов по Кировскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ФКП «Пермский пороховой завод» задолженности в размере более 14,3 млн рублей в пользу ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш».Ранее между предприятиями был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций, выполнение обязательств по которому впоследствии стало предметом многочисленных судебных разбирательств. При этом еще в суде первой инстанции была проведена экспертиза с целью определения объема и стоимости фактически выполненных качественных работ на объекте. Исследование ее результатов показало, что с учетом перечисленного подрядчику аванса ФКП «Пермский пороховой завод» остался должен НПО «Техномаш» еще порядка 14 млн рублей.В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 73 транспортных средств предприятия-должника и наложил арест на его расчетные счета. После применения принудительных мер ФКП «Пермский пороховой завод» полностью перечислило всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.