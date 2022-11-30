Крупнейшее оборонное предприятие Перми погасило долг после применения принудительных мер

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10.18 Понедельник, 5 декабря 2022
Пермский край: новости дня


Судебные приставы взыскали с ФКП «Пермский пороховой завод» более 14 млн рублей задолженности по государственному контракту.

В отделении судебных приставов по Кировскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ФКП «Пермский пороховой завод» задолженности в размере более 14,3 млн рублей в пользу ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш».

Ранее между предприятиями был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций, выполнение обязательств по которому впоследствии стало предметом многочисленных судебных разбирательств. При этом еще в суде первой инстанции была проведена экспертиза с целью определения объема и стоимости фактически выполненных качественных работ на объекте. Исследование ее результатов показало, что с учетом перечисленного подрядчику аванса ФКП «Пермский пороховой завод» остался должен НПО «Техномаш» еще порядка 14 млн рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 73 транспортных средств предприятия-должника и наложил арест на его расчетные счета. После применения принудительных мер ФКП «Пермский пороховой завод» полностью перечислило всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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