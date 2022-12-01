«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским политехническим университетом

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«Уралкалий» и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ФГАОУ ВО «ПНИПУ») подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах деятельности на площадке VII Пермского инженерно-промышленного форума.Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:«ПНИПУ - авторитетный научно-образовательный центр, признанный лидер по подготовке специалистов технической отрасли в России. Соглашение о сотрудничестве между «Уралкалием» и вузом расширит наше партнерство при подготовке специалистов для калийного производства, а также при проведении прикладных научно-исследовательских работ по актуальным для компании проектам».Анатолий Ташкинов, и.о. ректора ФГАОУ ВО «ПНИПУ»:«Соглашение продолжает традицию многолетнего сотрудничества ПНИПУ с «Уралкалием». За прошедшие годы мы вместе открыли «Институт калия», создали новую материально-техническую базу для обучения студентов и выполнения научных исследований и разработок. Логичным развитием этой работы становится соглашение. Мы планируем разрабатывать совместные программы дополнительного профессионального образования, развивать инфраструктуру для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе в нашем березниковском филиале. Особый акцент в нашем дальнейшем сотрудничестве делаем на развитии цифровых технологий в производственных процессах».