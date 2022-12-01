Житель Пермского края осужден за помощь другу ложными показаниями

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Суд в Кочево признал 53-летнего местного жителя виновным в даче заведомо ложных показаний свидетеля, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.Кочевец проходил свидетелем по уголовному делу о незаконной охоте, возбужденному в отношении его друга. Свидетеля надлежащим образом предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.В ходе судебного заседания мужчина заявил, что он и его приятель ходили в лес за ягодами и там случайно обнаружили уже разделанную тушу лося в пакетах. Эти пакеты они забрали с собой. Но версия свидетеля не нашла своего подтверждения, а вина его приятеля в убийстве дикого животного была полностью доказана.Пытаясь помочь товарищу избежать ответственности, кочевец сам стал фигурантом уголовного дела. Суд избрал для него в виде 180 часов обязательных работ.