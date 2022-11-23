«Уралкалий» выступил партнером VII Пермского инженерно-промышленного форума

10.38 Пятница, 2 декабря 2022
Пермский край: новости дня


«Уралкалий» выступил партнером VII Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), который проходит 1-2 декабря в Перми в выставочном центре «Пермь Экспо».

В первый день работы форума, 1 декабря, была подписана дорожная карта «По взаимодействию ПАО «Уралкалий» с промышленным комплексом Пермского края». Соглашение рассчитано на период с 2023 по 2026 годы. Основная цель документа - расширение взаимодействия компании с предприятиями региона, увеличение доли отечественных технологий, оборудования, программных продуктов, используемых в процессе добычи руды и производстве калийных удобрений. Планируется, что мероприятия будут реализованы при содействии министерства промышленности и торговли Пермского края и Фонда «Региональный центр инжиниринга».

После подписания дорожной карты состоялось заседание научно-технического совета «Уралкалия» с участием представителей промышленных предприятий. Эксперты компании обсудили с отечественными производителями и поставщиками инновационные решения в области программного обеспечения, систем мониторинга и промышленной безопасности. В перспективе будет сформирован перечень предложений от предприятий Пермского края, услуги, технологии и оборудование которых будут способствовать внедрению принципов импортозамещения в производственных процессах «Уралкалия».

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
«Обсуждение актуальных вопросов развития промышленности, выстраивание партнерских отношений, поиск отечественных инновационных технологических решений в ходе подобных мероприятий смогут внести весомый вклад в дальнейшее развитие «Уралкалия», промышленного сектора Пермского края и страны в целом».

Напомним, Пермский инженерно-промышленный форум, участие в котором принимают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, а также отраслевые российские и зарубежные эксперты, проводится с 2014 года. Ежегодно на площадке форума обсуждаются вопросы промышленной кооперации и перспективы использования цифровой экономики в производственном секторе. «Уралкалий» традиционно является партнером проведения ПИПФ.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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