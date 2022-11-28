В Перми при участии судебных приставов восстановлены права пользователя электроэнергией

10.11 Пятница, 2 декабря 2022
Пермский край: новости дня


До Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в г. Челябинске дошла жительница краевой столицы отстаивая свои права. Женщина добивалась признания незаконным бездействие Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, сотрудники которого отказали гражданке в проведении проверки замененного прибора учета электроэнергии.

В квартире пермячки сгорел электросчетчик, оплавились части прибора, кожух и дисплей. После длительной переписки с поставщиком услуг ПАО «Пермэнергосбыт» женщина добилась бесплатной замены вышедшего из строя оборудования. Но сотрудники ресурсоснабжающей компании произвели лишь частичную замену измерителя, оставив на месте обгоревшее оборудование. Несмотря на то, что обновленный прибор исправно справлялся со своими функциями, женщина посчитала, что поставщик услуг нарушил ее потребительские права и обратилась в контролирующей орган за их защитой. Но в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ей отказали, ссылаясь на то, что ситуация не подпадает под нормы закона «О защите прав потребителей», так как услуга была предоставлена бесплатно. К такому же выводу пришел и районный суд Свердловского района г. Перми. Данное решение истицу не устроило, и она оспорила его в кассационной инстанции, которая признала ее правоту и постановила провести необходимую проверку.

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство, о чем уведомили должностных лиц. Представители организации-должника согласились с трактовкой действующего законодательства и в установленный законом срок произвели проверку прибора учета электроэнергии. Вскоре от взыскательницы поступило заявление, что состояние контролирующей аппаратуры зафиксировано надлежащим образом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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