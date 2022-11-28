В Перми пройдет финальный тур фестиваля «Преодоление-2022»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

3 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт финальный тур краевого фестиваля «Преодоление», посвящённого Международному дню инвалидов. В этом году фестиваль «Преодоление» пройдёт уже в двенадцатый раз.Главная цель фестиваля – создание условий для социализации и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, способствующих раскрытию творческого потенциала, развитию талантов, культурной самобытности.Каждый год фестиваль «Преодоление» становится важной социальной и культурной площадкой. Он даёт возможность новых знакомств и проектов, творчества и общения, того, без чего невозможно представить полноценную человеческую жизнь.«Преодоление» - это максимально широкий спектр номинаций, от оригинального жанра и хореографии до изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Практически отсутствует и возрастной ценз: принимались заявки от людей с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 65 лет.Традиционно фестиваль проводится в два тура. На отборочный поступило более 600 заявок. Это более 700 участников из Тюменской, Белгородской, Свердловской областей и, конечно, Пермского края. В этом году в «Преодолении» участвовали конкурсанты из 32 округов Прикамья.Заочный отборочный тур завершился 17-18 ноября 2022 года. В финал прошли 275 заявок, это 467 участников. 3 декабря в 11.00 в большом концертном зале Пермского дома народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4) пройдёт заключительный тур.Напомним, в этом году Пермский дом народного творчества стал региональной инклюзивной творческой лабораторией и получил звание «Лучшая инклюзивная лаборатория России 2022 года».Фестиваль организуется и проводится ГКБУК «Пермский дом народного творчества» при поддержке министерства культуры Пермского края, Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в рамках реализации программы «Социальная поддержка жителей Пермского края».