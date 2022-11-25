«Горьковка» расскажет пермякам про обычаи Рождества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В выходные, 3 и 4 декабря, Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на рождественские выставку и мастер-класс.3 декабря в 10:00 откроется выставка «Мир встречает Рождество» (12+). Читатели узнают об истории этого зимнего праздника, познакомятся с обычаями и традициями встречи Рождества и празднования Нового года за рубежом.«Каждый народ отмечает Рождество по-разному, у всех свои традиции. Что подают к столу немцы? Как принято поздравлять друг друга в Англии? Об этом есть книги с креативными вариантами рождественских поделок, украшения елок. В журнале «Burda Moden» можно найти советы по оригинальной сервировке рождественского стола и новогодние рецепты на любой вкус», - рассказали организаторы.Библиотекари подготовили для чтения и новые издания: Чарльза Диккенса «A Christmas Carol», Энни Грувз «A Christmas Promise», Энид Блайтон «Christmas Wishes», рассказы Агаты Кристи на английском языке.Отдел литературы на языках народов мира (левое крыло, 2 этаж), для справок: 238-35-37.4 декабря в 14:00 начнется Рождественский мастер-класс (12+). Это второй из четырех мастер-классов, посвященных Адвенту. Участникам предстоит смастерить рождественский венок. Материалы будут использованы самые простые, их предоставляют организаторы бесплатно. Вход свободный, но нужна запись по телефону 236-24-10 или по e-mail: deutscherlesesaal-perm@yandex.ru.Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж).