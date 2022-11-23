Судебные приставы взыскали с пермского разработчика ПО более 1 млн рублей за нарушение авторских прав

10.46 Четверг, 1 декабря 2022
Пермский край: новости дня


Индивидуальный предприниматель из Краснодарского края был неприятно удивлен, когда увидел на сайте туристического агентства изображения, права на которые принадлежат ему на основе договора исключительной лицензии. Мужчина обратился в суд, чтобы истребовать положенные ему денежные средства и компенсацию за нарушенные права.

Ранее между бизнесменом и автором работ был заключен договор о праве использования произведений, содержащихся в сборнике скульптурных работ «Дендрологического парка отдыха» г. Ессентуки и логотипа санатория «Виктория» на исключительной основе. Согласно документу, использование изображений для коммерческой деятельности возможно только с разрешения правообладателя и с выплатой ему полагающегося вознаграждения. В ходе мониторинга сети «Интернет» гражданин обнаружил, что визуальные объекты размещены на сайте туристической компании ООО «Сатурн-Гермес». Последовал судебный процесс, где было установлено, что сами сотрудники сайта данную информацию на нем не размещали, фотографии были подгружены со стороннего источника после установки модулей агрегатора «Турадвизор», разработчиком которого является пермский предприниматель. Рассмотрев доводы обеих сторон и показания третьих лиц, суд обязал прикамца выплатить пострадавшей стороне 1 млн. 200 тыс. рублей компенсации.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Возбудив исполнительное производство, сотрудники ведомства уведомили должника о необходимости выплатить надлежащую сумму в установленный законом срок, иначе к нему будут применены меры принудительного исполнения. Понимая, что закон на стороне взыскателя и не желая наступления негативных правовых последствий, мужчина полностью выплатил положенную компенсацию. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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