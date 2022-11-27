Разработка Пермского Политеха сделает реки и канализацию чище

12.49 Среда, 30 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Современное общество стремится к решению экологических проблем. Важным вопросом является и создание надежных методов очистки воды от сложных химических веществ. Так, ученые Пермского Политеха нашли способ локальной очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства. Предложенная специалистами разработка позволит использовать очищенную воду повторно в промышленности, что значительно снизит нагрузку на очистные сооружения предприятия.

Исследование опубликовано в журнале «Водоснабжение и санитарная техника» выпуск 2022 года. Исследование выполнено в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

— Целлюлозу для изготовления бумаги получают путем переработки древесины с помощью специальных растворов. В процессе образуются щелок и другие вещества, попадающие в сточные воды. Это приводит к нарушениям в работе очистных сооружений и загрязнению окружающей среды, — сообщила профессор кафедры «Охрана окружающей среды», доктор технических наук Ирина Глушанкова.

По словам исследователей, эксперимент проводили на реальных сточных водах, образующихся при промывке целлюлозы в цехе производства методом бисульфитной варки (процесс варки, использующийся при производстве плотной бумаги).

— В процессе осветления и обесцвечивания воды реагенты взаимодействуют с загрязняющими веществами, образуя осадки в виде хлопьев. Для повышения степени очистки мы использовали реагентную напорную флотацию. Флотация основана на использовании подъемной силы пузырьков воздуха, которыми искусственно насыщается вода. Затем пузырьки присоединяются к взвешенным веществам и выводятся на поверхность резервуара. Образовавшуюся пену удаляют скребками, — рассказывает аспирантка кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Анна Ардуанова.

Разработанный метод позволит снизить содержание органических соединений, цветность в 3–4 раза. После этого воду можно вторично использовать в технологическом цикле, отправить на биологические очистные сооружения или сбросить в реку, не загрязняя окружающую среду.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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