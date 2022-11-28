«Горьковка» приглашает на новые выставки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

1 декабря в пермской краевой библиотеке им. Горького откроется сразу несколько книжных выставок.«Знак бесконечности»: выставка к 75-летию Леонида Юзефовича (16+). Имя юбиляра тесно связано с Пермью. В городе он провел детство и юность, закончил филологический факультет ПГУ, преподавал, начал писать. В экспозиции есть книги, выпущенные Пермским книжным издательством: «Школа Героев» (1986 г) и «Академический час» (1984 г). Известный роман «Зимняя дорога» представлен ярким изданием от редакции Елены Шубиной. Есть тут и книга «Барон Унгерн. Самодержец пустыни» из серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». Юзефович еще и кандидат исторических наук, на выставке можно увидеть автореферат писателя на соискание ученой степени (Пермь, 1981 г) по теме «Посольский обычай российского государства конца ХV – нач. XVII вв.». Холл первого этажа, для справок: 236-22-82.Выставка «Профессор занимательных наук» (12+). К 140-летию со дня рождения математика, физика, педагога, выдающегося популяризатора науки Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942). Тут можно увидеть и прочитать книги Перельмана, а также литературу о его жизни и деятельности. В экспозиции представлены и книги его последователей, популяризаторов науки. Отдел естественно-научной и технической литературы (4 этаж, пр. крыло), для справок: 236-24-61.Выставка «Разные возможности ― равные права» (16+). 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. На выставке, подготовленной к этому дню, представлены издания по правам и мерам социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них сборник методик по реабилитации детей, учебные пособия по социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами, а также доклады, справочники и законы на тему защиты прав и обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы здоровья и преклонных лет коснутся каждого, поэтому книжная выставка рассчитана на широкий круг лиц: родителей, детей, людей с ОВЗ, социальных работников, психологов и других специалистов, работающих с данной категорией граждан. Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, пр. крыло), для справок: 236-21-20 (доб. 117).Выставка к 225-летию Генриха Гейне (12+). Юбилей величайшего немецкого поэта отмечается 13 декабря. «Произведения Гейне отличаются романтизмом, в своей лирике он выступал пророком, с искренностью и поэтической силой указывал на проблемы и явления своего времени. Одна из главных идей поэта – свобода совести, выбора, мысли и религии. Гейне является важным поэтом в истории литературы. Он создал термин «горизонтальная профессия» в журналистике. Пушкин считал произведения Гейне интригующими», - рассказали организаторы.Библиотекари «Горьковки» подобрали для экспозиции старинные многотомные издания произведений Гейне на немецком и французском языках. Тут же представлены труды юбиляра на русском языке и статьи о творчестве поэта. Холл первого этажа, для справок: 238- 35-37.