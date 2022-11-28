В Перми пройдут IX Свято-Елисаветинские чтения «Белый Ангел России»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в Перми пройдет IX Свято-Елисаветинский Форум (Свято-Елисаветинские чтения) «Белый Ангел России». Темой форума станут «Традиции милосердия императорского Дома Романовых. Труды на ниве Христовой великой княгини Елисаветы Феодоровны».Пленарное заседание форума состоится 3 декабря в 10.00 в здании Пермской православной классической гимназии (ул. Пермская, 55). Почетными гостями мероприятия станут митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, кандидат исторических наук, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.Организаторами форума выступают: отдел церковно-приходских школ Пермской епархии, Архиерейское подворье крестового храма святителя Митрофана Воронежского, Пермская православная классическая гимназия во имя преподобного Сергия Радонежскогопри поддержке администрации губернатора Пермского края, Фонда содействия возрождения традиции милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Пермского государственного архива социально-политической истории.