В Перми пройдут IX Свято-Елисаветинские чтения «Белый Ангел России»
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По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в Перми пройдет IX Свято-Елисаветинский Форум (Свято-Елисаветинские чтения) «Белый Ангел России». Темой форума станут «Традиции милосердия императорского Дома Романовых. Труды на ниве Христовой великой княгини Елисаветы Феодоровны».
Пленарное заседание форума состоится 3 декабря в 10.00 в здании Пермской православной классической гимназии (ул. Пермская, 55). Почетными гостями мероприятия станут митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, кандидат исторических наук, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
Организаторами форума выступают: отдел церковно-приходских школ Пермской епархии, Архиерейское подворье крестового храма святителя Митрофана Воронежского, Пермская православная классическая гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского
при поддержке администрации губернатора Пермского края, Фонда содействия возрождения традиции милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Пермского государственного архива социально-политической истории.
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