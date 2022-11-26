Перемена фамилия и места жительства не помогли должнику избежать выплаты алиментов

10.48 Среда, 30 ноября 2022
Пермский край: новости дня


Судебные приставы разыскали должника, который сменил фамилию и место жительства, чтобы избежать ответственности за неуплату алиментов.

С 2019 года в отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов в твердой денежной сумме, превышающей 10,5 тысяч рублей, на содержание дочери 2011 года рождения.

С ребенком и бывшей супругой должник отношения не поддерживал, участия в воспитании не принимал, в добровольном порядке финансовой поддержки не оказывал. Небольшие суммы на содержание дочери удерживались с его расчетного счета, но они были несоизмеримо малы с размером задолженности, которая ежемесячно увеличивалась. Накопив долг в размере более 500 тысяч рублей, неплательщик внезапно исчез из поля зрения судебных приставов. Начались первоначальные разыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что мужчина вновь женился. При этом он взял фамилию новоиспеченной супруги и переехал на ее жилплощадь. Сотруднику органов принудительного исполнения удалось узнать место работы жены должника. Женщина работала на заводе, и заботливый муж каждый вечер встречал ее возле проходной. К концу рабочей смены туда отправились и судебные приставы, чтобы напомнить должнику об обязательствах перед дочерью.

Мужчина был доставлен в подразделение ведомства, где в его отношении был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Испугавшись административной ответственности, должник тут же позвонил взыскательнице и попросил о помощи.

Женщина пошла навстречу отцу своего ребенка, приехала в отдел и привезла соглашение о добровольном погашении долга по алиментам, которое должник тут же согласился подписать. Тогда взыскательница отозвала исполнительный документ с принудительного исполнения. Если мужчина не сдержит свое слово, решение суда вновь будет предъявлено в службу и тогда уже должнику грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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