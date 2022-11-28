Международный тест по истории пройдет уже в эту пятницу

15.06 Вторник, 29 ноября 2022
Пермский край: новости дня
zsperm.ru


2 декабря состоится международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Жители Прикамья могут проверить свои знания истории онлайн или на специальных площадках в школах, колледжах и библиотеках по всему Пермскому краю.

Организатор акции – Молодежный парламент при Государственной Думе РФ, в Пермском крае куратором выступает Молодежный парламент при региональном Законодательном собрании. Тест, состоящий из 40 вопросов, подготовлен учеными Военного университета Министерства обороны РФ. Как отметили составители, в этом году были добавлены вопросы о работниках тыла, а также о подвигах молодых людей, учителей, женщин и врачей.

Если вы еще не успели зарегистрировать площадку своего класса, группы, коллектива или учебного заведения, то сделать это можно до 1 декабря на сайте – big-history.ru. Кроме того, пройти тест также можно онлайн в течение всего дня проведения акции.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что тест позволит каждому проверить свои знания о Великой Отечественной войне. «Этот тест пишется не ради оценок или баллов. Главная задача акции – открыть ранее неизвестные страницы Великой Отечественной войны и заинтересовать участников в изучении истории нашей страны. Знание – это сила, и чем крепче будет наша память, тем сильнее будет Россия», – отметил спикер Валерий Сухих.

Напомним, ежегодная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» приурочена ко Дню неизвестного солдата. В прошлом году в ней приняли участие более 1,6 млн человек из 50 стран. Участие в акции бесплатное и конфиденциальное, а после прохождения тестирования каждый получит электронный сертификат с личным результатом.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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